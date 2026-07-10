Squads Excelsior 20 vs SV Kampong Cricket T20 T20 Topklasse 02.08.2026

T20

EXC
EXC
KAM
KAM

Playing

EXC
EXC
KAM
KAM

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

EXC
EXC
KAM
KAM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet