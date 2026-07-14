Squads Hermes-Dvs vs SV Kampong Cricket T20 T20 Topklasse 08.08.2026

T20

HER
HER
KAM
KAM

Playing

HER
HER
KAM
KAM

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

HER
HER
KAM
KAM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet