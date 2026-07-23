Squads Vra vs SV Kampong Cricket T20 T20 Topklasse 22.08.2026

T20

VRA
VRA
KAM
KAM

Playing

VRA
VRA
KAM
KAM

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

VRA
VRA
KAM
KAM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet