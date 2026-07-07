Squads Vcc vs Kampong Cc T20 T20 Topklasse 01.08.2026

T20

VCC
VCC
KAM
KAM

Playing

VCC
VCC
KAM
KAM

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

VCC
VCC
KAM
KAM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet