H2h Gorakhpur Lions vs Kashi Rudras T20 T20 Uttar Pradesh League 18.08.2026

T20

GOR
GOR
KAS
KAS
Gorakhpur Lions vs Kashi Rudras

T20, T20 Uttar Pradesh League

KASKashi Rudras

GORGorakhpur Lions

T20, T20 Uttar Pradesh League

KASKashi Rudras

GORGorakhpur Lions