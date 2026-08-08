Squads Gorakhpur Lions vs Kashi Rudras T20 T20 Uttar Pradesh League 18.08.2026

T20

GOR
GOR
KAS
KAS

Playing

GOR
GOR
KAS
KAS
First TeamSecond Team
Bishem Sachin Singh

no information yet

Dubey Akshay

no information yet

Khan Kamil

no information yet

Malik Ankur Sohanveer

no information yet

Jurel Dhruv

wicket keeper

Pandey Priyanshu

no information yet

Kumar Sunil

no information yet

Kumar Vijay

no information yet

Sharma Karan

all rounder

Singh Ajay

batsman

Rai Rishav

batsman

Rehman Abdul

no information yet

Sethi Harshit

all rounder

Singh Yashovardhan

no information yet

Bench

GOR
GOR
KAS
KAS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet