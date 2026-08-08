Squads Gorakhpur Lions vs Kashi Rudras T20 T20 Uttar Pradesh League 18.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bansal Rishabh
bowler
Bishem Sachin Singh
no information yet
Chaturvedi Divyansh
bowler
Dubey Akshay
no information yet
Chaudhary Karan
batsman
Khan Kamil
no information yet
Doyla Yogendra
bowler
Malik Ankur Sohanveer
no information yet
Gupta Puneet
bowler
Mavi Shivam
bowler
Jurel Dhruv
wicket keeper
Pandey Priyanshu
no information yet
Kartikeya Kumar
batsman
Rai Atal Bihari Vipin
batsman
Kumar Sunil
no information yet
Shahbaz Mirza
batsman
Kumar Vijay
no information yet
Sharma Karan
all rounder
Kumar Vivek
batsman
Singh Ajay
batsman
Pandey Anshuman
bowler
Singh Shiva
bowler
Rai Rishav
batsman
Singh Yashovardhan
all rounder
Rathi Ankit
bowler
Singhwal Rajat
bowler
Rehman Abdul
no information yet
Sethi Harshit
all rounder
Sharma Shivam
bowler
Singh Yashovardhan
no information yet
Yadav Siddharth Sarvan
batsman
Yadav Vijay
batsman
Match has not started yet