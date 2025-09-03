H2h Gorakhpur Lions vs Lucknow Falcons T20 T20 Uttar Pradesh League 30.08.2026

T20

GOR
GOR
LUC
LUC
Gorakhpur Lions vs Lucknow Falcons

T20, T20 Uttar Pradesh League

LUCLucknow Falcons

GORGorakhpur Lions

T20, T20 Uttar Pradesh League

GORGorakhpur Lions

LUCLucknow Falcons

T20, T20 Uttar Pradesh League

LUCLucknow Falcons

GORGorakhpur Lions