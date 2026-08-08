Squads Gorakhpur Lions vs Lucknow Falcons T20 T20 Uttar Pradesh League 30.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bansal Rishabh
bowler
Chaudhary Vikrant
wicket keeper
Chaturvedi Divyansh
bowler
Garg Priyam K
batsman
Chaudhary Karan
batsman
Gaur Vishal
batsman
Doyla Yogendra
bowler
Jaiswal Kartikeya Vivek
batsman
Gupta Puneet
bowler
Prakash Satya
no information yet
Jurel Dhruv
wicket keeper
Raj Shubhang
no information yet
Kartikeya Kumar
batsman
Singh Kritagya Kumar
all rounder
Kumar Sunil
no information yet
Singh Sawan
no information yet
Kumar Vijay
no information yet
Singh Shaurya
no information yet
Kumar Vivek
batsman
Suryavanshi Aanjaneya Dhirendra
all rounder
Pandey Anshuman
bowler
Tyagi Harsh
bowler
Rai Rishav
batsman
Yadav Aaradhya
wicket keeper
Rathi Ankit
bowler
Yadav Pradeep
no information yet
Rehman Abdul
no information yet
Sethi Harshit
all rounder
Sharma Shivam
bowler
Singh Yashovardhan
no information yet
Yadav Siddharth Sarvan
batsman
Yadav Vijay
batsman
Match has not started yet