Squads Gorakhpur Lions vs Lucknow Falcons T20 T20 Uttar Pradesh League 30.08.2026

T20

GOR
GOR
LUC
LUC

Playing

GOR
GOR
LUC
LUC
First TeamSecond Team
Chaudhary Vikrant

wicket keeper

Prakash Satya

no information yet

Jurel Dhruv

wicket keeper

Raj Shubhang

no information yet

Kumar Sunil

no information yet

Singh Sawan

no information yet

Kumar Vijay

no information yet

Singh Shaurya

no information yet

Rai Rishav

batsman

Yadav Aaradhya

wicket keeper

Yadav Pradeep

no information yet

Rehman Abdul

no information yet

Sethi Harshit

all rounder

Singh Yashovardhan

no information yet

Bench

GOR
GOR
LUC
LUC

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet