Match details Gorakhpur Lions vs Lucknow Falcons T20 T20 Uttar Pradesh League 30.08.2026

T20

GOR
GOR
LUC
LUC

Match Info

Match:T20 Uttar Pradesh League 2026
Date:Friday, August 14, 2026 - Sunday, September 06, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, August 30, 2026 09:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Gorakhpur Lions Squad

PlayersBansal Rishabh, Chaturvedi Divyansh, Chaudhary Karan, Doyla Yogendra, Gupta Puneet, Jurel Dhruv, Kartikeya Kumar, Kumar Sunil, Kumar Vijay, Kumar Vivek, Pandey Anshuman, Rai Rishav, Rathi Ankit, Rehman Abdul, Sethi Harshit, Sharma Shivam, Singh Yashovardhan, Yadav Siddharth Sarvan, Yadav Vijay
Benchno information yet

Lucknow Falcons Squad

PlayersChaudhary Vikrant, Garg Priyam K, Gaur Vishal, Jaiswal Kartikeya Vivek, Prakash Satya, Raj Shubhang, Singh Kritagya Kumar, Singh Sawan, Singh Shaurya, Suryavanshi Aanjaneya Dhirendra, Tyagi Harsh, Yadav Aaradhya, Yadav Pradeep
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet