Match details Gorakhpur Lions vs Lucknow Falcons T20 T20 Uttar Pradesh League 30.08.2026
Match Info
|Match:
|T20 Uttar Pradesh League 2026
|Date:
|Friday, August 14, 2026 - Sunday, September 06, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Sunday, August 30, 2026 09:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Gorakhpur Lions Squad
|Players
|Bansal Rishabh, Chaturvedi Divyansh, Chaudhary Karan, Doyla Yogendra, Gupta Puneet, Jurel Dhruv, Kartikeya Kumar, Kumar Sunil, Kumar Vijay, Kumar Vivek, Pandey Anshuman, Rai Rishav, Rathi Ankit, Rehman Abdul, Sethi Harshit, Sharma Shivam, Singh Yashovardhan, Yadav Siddharth Sarvan, Yadav Vijay
|Bench
|no information yet
Lucknow Falcons Squad
|Players
|Chaudhary Vikrant, Garg Priyam K, Gaur Vishal, Jaiswal Kartikeya Vivek, Prakash Satya, Raj Shubhang, Singh Kritagya Kumar, Singh Sawan, Singh Shaurya, Suryavanshi Aanjaneya Dhirendra, Tyagi Harsh, Yadav Aaradhya, Yadav Pradeep
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet