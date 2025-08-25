H2h Kashi Rudras vs Gorakhpur Lions T20 T20 Uttar Pradesh League 22.08.2026

T20

KAS
KAS
GOR
GOR
Kashi Rudras vs Gorakhpur Lions

T20, T20 Uttar Pradesh League

KASKashi Rudras

GORGorakhpur Lions

T20, T20 Uttar Pradesh League

KASKashi Rudras

GORGorakhpur Lions