Squads Kashi Rudras vs Gorakhpur Lions T20 T20 Uttar Pradesh League 22.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bishem Sachin Singh
no information yet
Bansal Rishabh
bowler
Dubey Akshay
no information yet
Chaturvedi Divyansh
bowler
Khan Kamil
no information yet
Chaudhary Karan
batsman
Malik Ankur Sohanveer
no information yet
Doyla Yogendra
bowler
Mavi Shivam
bowler
Gupta Puneet
bowler
Pandey Priyanshu
no information yet
Jurel Dhruv
wicket keeper
Rai Atal Bihari Vipin
batsman
Kartikeya Kumar
batsman
Shahbaz Mirza
batsman
Kumar Sunil
no information yet
Sharma Karan
all rounder
Kumar Vijay
no information yet
Singh Ajay
batsman
Kumar Vivek
batsman
Singh Shiva
bowler
Pandey Anshuman
bowler
Singh Yashovardhan
all rounder
Rai Rishav
batsman
Singhwal Rajat
bowler
Rathi Ankit
bowler
Match has not started yet