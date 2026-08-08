Squads Kashi Rudras vs Gorakhpur Lions T20 T20 Uttar Pradesh League 22.08.2026

T20

KAS
KAS
GOR
GOR

Playing

KAS
KAS
GOR
GOR
First TeamSecond Team
Bishem Sachin Singh

no information yet

Dubey Akshay

no information yet

Khan Kamil

no information yet

Malik Ankur Sohanveer

no information yet

Pandey Priyanshu

no information yet

Jurel Dhruv

wicket keeper

Kumar Sunil

no information yet

Sharma Karan

all rounder

Kumar Vijay

no information yet

Singh Ajay

batsman

Rai Rishav

batsman

Bench

KAS
KAS
GOR
GOR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet