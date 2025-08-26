H2h Kashi Rudras vs Kanpur Superstar T20 T20 Uttar Pradesh League 16.08.2026

T20

KAS
KAS
KAN
KAN
Kashi Rudras vs Kanpur Superstar

T20, T20 Uttar Pradesh League

KANKanpur Superstar

KASKashi Rudras

T20, T20 Uttar Pradesh League

KANKanpur Superstar

KASKashi Rudras