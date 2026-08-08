Squads Kashi Rudras vs Kanpur Superstar T20 T20 Uttar Pradesh League 16.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bishem Sachin Singh
no information yet
Chaudhary Prashant
bowler
Dubey Akshay
no information yet
Khan Aquib
bowler
Khan Kamil
no information yet
Khanna Shubh
wicket keeper
Malik Ankur Sohanveer
no information yet
Pandey Abhishek
bowler
Mavi Shivam
bowler
Rajpal Rahul
batsman
Pandey Priyanshu
no information yet
Rizvi Sameer
batsman
Rai Atal Bihari Vipin
batsman
Saini Pranjal
wicket keeper
Shahbaz Mirza
batsman
Sharma Kushagra
bowler
Sharma Karan
all rounder
Singh Adarsh
no information yet
Singh Ajay
batsman
Yadav Ansh
no information yet
Singh Shiva
bowler
Singh Yashovardhan
all rounder
Singhwal Rajat
bowler
Match has not started yet