Squads Kashi Rudras vs Kanpur Superstar T20 T20 Uttar Pradesh League 16.08.2026

T20

KAS
KAS
KAN
KAN

Playing

KAS
KAS
KAN
KAN
First TeamSecond Team
Bishem Sachin Singh

no information yet

Dubey Akshay

no information yet

Khan Kamil

no information yet

Khanna Shubh

wicket keeper

Malik Ankur Sohanveer

no information yet

Pandey Priyanshu

no information yet

Saini Pranjal

wicket keeper

Sharma Karan

all rounder

Singh Adarsh

no information yet

Singh Ajay

batsman

Yadav Ansh

no information yet

Bench

KAS
KAS
KAN
KAN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet