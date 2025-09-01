H2h Kashi Rudras vs Lucknow Falcons T20 T20 Uttar Pradesh League 24.08.2026

T20

KAS
KAS
LUC
LUC
Kashi Rudras vs Lucknow Falcons

T20, T20 Uttar Pradesh League

LUCLucknow Falcons

KASKashi Rudras

T20, T20 Uttar Pradesh League

KASKashi Rudras

LUCLucknow Falcons