Squads Kashi Rudras vs Lucknow Falcons T20 T20 Uttar Pradesh League 24.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bishem Sachin Singh
no information yet
Chaudhary Vikrant
wicket keeper
Dubey Akshay
no information yet
Garg Priyam K
batsman
Khan Kamil
no information yet
Gaur Vishal
batsman
Malik Ankur Sohanveer
no information yet
Jaiswal Kartikeya Vivek
batsman
Mavi Shivam
bowler
Prakash Satya
no information yet
Pandey Priyanshu
no information yet
Raj Shubhang
no information yet
Rai Atal Bihari Vipin
batsman
Singh Kritagya Kumar
all rounder
Shahbaz Mirza
batsman
Singh Sawan
no information yet
Sharma Karan
all rounder
Singh Shaurya
no information yet
Singh Ajay
batsman
Suryavanshi Aanjaneya Dhirendra
all rounder
Singh Shiva
bowler
Tyagi Harsh
bowler
Singh Yashovardhan
all rounder
Yadav Aaradhya
wicket keeper
Singhwal Rajat
bowler
Yadav Pradeep
no information yet
Match has not started yet