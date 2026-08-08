Squads Kashi Rudras vs Lucknow Falcons T20 T20 Uttar Pradesh League 24.08.2026

T20

KAS
KAS
LUC
LUC

Playing

KAS
KAS
LUC
LUC
First TeamSecond Team
Bishem Sachin Singh

no information yet

Chaudhary Vikrant

wicket keeper

Dubey Akshay

no information yet

Khan Kamil

no information yet

Malik Ankur Sohanveer

no information yet

Prakash Satya

no information yet

Pandey Priyanshu

no information yet

Raj Shubhang

no information yet

Singh Sawan

no information yet

Sharma Karan

all rounder

Singh Shaurya

no information yet

Singh Ajay

batsman

Yadav Aaradhya

wicket keeper

Yadav Pradeep

no information yet

Bench

KAS
KAS
LUC
LUC

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet