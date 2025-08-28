H2h Lucknow Falcons vs Kanpur Superstar T20 T20 Uttar Pradesh League 21.08.2026

T20

LUC
LUC
KAN
KAN
Lucknow Falcons vs Kanpur Superstar

T20, T20 Uttar Pradesh League

KANKanpur Superstar

LUCLucknow Falcons

T20, T20 Uttar Pradesh League

LUCLucknow Falcons

KANKanpur Superstar