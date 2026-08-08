Squads Lucknow Falcons vs Kanpur Superstar T20 T20 Uttar Pradesh League 21.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Chaudhary Vikrant
wicket keeper
Chaudhary Prashant
bowler
Garg Priyam K
batsman
Khan Aquib
bowler
Gaur Vishal
batsman
Khanna Shubh
wicket keeper
Jaiswal Kartikeya Vivek
batsman
Pandey Abhishek
bowler
Prakash Satya
no information yet
Rajpal Rahul
batsman
Raj Shubhang
no information yet
Rizvi Sameer
batsman
Singh Kritagya Kumar
all rounder
Saini Pranjal
wicket keeper
Singh Sawan
no information yet
Sharma Kushagra
bowler
Singh Shaurya
no information yet
Singh Adarsh
no information yet
Suryavanshi Aanjaneya Dhirendra
all rounder
Yadav Ansh
no information yet
Tyagi Harsh
bowler
Yadav Aaradhya
wicket keeper
Yadav Pradeep
no information yet
Match has not started yet