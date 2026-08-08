Squads Lucknow Falcons vs Kanpur Superstar T20 T20 Uttar Pradesh League 21.08.2026

T20

LUC
LUC
KAN
KAN

Playing

LUC
LUC
KAN
KAN
First TeamSecond Team
Chaudhary Vikrant

wicket keeper

Khanna Shubh

wicket keeper

Prakash Satya

no information yet

Raj Shubhang

no information yet

Saini Pranjal

wicket keeper

Singh Sawan

no information yet

Singh Shaurya

no information yet

Singh Adarsh

no information yet

Yadav Ansh

no information yet

Yadav Aaradhya

wicket keeper

Yadav Pradeep

no information yet

Bench

LUC
LUC
KAN
KAN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet