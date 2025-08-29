H2h Meerut Mavericks vs Gorakhpur Lions T20 T20 Uttar Pradesh League 23.08.2026

T20

MEE
MEE
GOR
GOR
Meerut Mavericks vs Gorakhpur Lions

T20, T20 Uttar Pradesh League

GORGorakhpur Lions

MEEMeerut Mavericks

T20, T20 Uttar Pradesh League

MEEMeerut Mavericks

GORGorakhpur Lions