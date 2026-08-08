Squads Meerut Mavericks vs Gorakhpur Lions T20 T20 Uttar Pradesh League 23.08.2026

T20

MEE
MEE
GOR
GOR

Playing

MEE
MEE
GOR
GOR
First TeamSecond Team
Ahmed Uvaish

wicket keeper

Jurel Dhruv

wicket keeper

Kumar Sunil

no information yet

Joshi Divyansh

all rounder

Kumar Vijay

no information yet

Rajpal Rohit

all rounder

Rai Rishav

batsman

Sharma Rituraj

all rounder

Rehman Abdul

no information yet

Twari Abhinav

all rounder

Sethi Harshit

all rounder

Yadav Kunal

all rounder

Singh Yashovardhan

no information yet

Yadav Yuvraj

no information yet

Bench

MEE
MEE
GOR
GOR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet