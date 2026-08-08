Squads Meerut Mavericks vs Gorakhpur Lions T20 T20 Uttar Pradesh League 23.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Uvaish
wicket keeper
Bansal Rishabh
bowler
Alam Jamshed
bowler
Chaturvedi Divyansh
bowler
Chaturvedi Rajeev
batsman
Chaudhary Karan
batsman
Chaudhary Vaibhav
bowler
Gupta Puneet
bowler
Chikara Swastik
batsman
Jurel Dhruv
wicket keeper
Doyla Yogendra
bowler
Kartikeya Kumar
batsman
Jain Parth
bowler
Kumar Sunil
no information yet
Joshi Divyansh
all rounder
Kumar Vijay
no information yet
Kaushik Madhav
batsman
Kumar Vivek
batsman
Rajpal Rohit
all rounder
Pandey Anshuman
bowler
Sain Akshay
batsman
Rai Rishav
batsman
Sharma Rituraj
all rounder
Rathi Ankit
bowler
Singh Rinku
batsman
Rehman Abdul
no information yet
Twari Abhinav
all rounder
Sethi Harshit
all rounder
Tyagi Kartik
bowler
Sharma Shivam
bowler
Yadav Kunal
all rounder
Singh Yashovardhan
no information yet
Yadav Yuvraj
no information yet
Yadav Siddharth Sarvan
batsman
Match has not started yet