H2h Chepauk Super Gillies vs Lyca Kovai Kings T20 Tamil Nadu Premier League 18.08.2026

T20

CHEG
CHEG
LKK
LKK
Chepauk Super Gillies vs Lyca Kovai Kings

T20, Tamil Nadu Premier League

CHEGChepauk Super Gillies

146

LKKLyca Kovai Kings

144