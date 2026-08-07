H2h Chepauk Super Gillies vs Tiruppur Tamizhans T20 Tamil Nadu Premier League 07.08.2026

T20

CHEG
CHEG

205

TIR
TIR

206

Chepauk Super Gillies vs Tiruppur Tamizhans

T20, Tamil Nadu Premier League

CHEGChepauk Super Gillies

123

TIRTiruppur Tamizhans

202

T20, Tamil Nadu Premier League

TIRTiruppur Tamizhans

173

CHEGChepauk Super Gillies

174