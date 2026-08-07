Match details Chepauk Super Gillies vs Tiruppur Tamizhans T20 Tamil Nadu Premier League 07.08.2026

T20

CHEG
CHEG

205

TIR
TIR

206

Match Info

Match:Tamil Nadu Premier League 2026
Date:Tuesday, August 04, 2026 - Friday, August 28, 2026
Toss:Tiruppur Tamizhans won the toss and opt to bat
Time:Friday, August 07, 2026 10:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Chepauk Super Gillies Squad

Players
BenchAadithiya GG Harish, Ahmed Waseem, Arun B, Arvindh R Ram, Ashwin Murugan, G Rajalingam, Jagadeesan Narayan, K Singh Swapnil, K Aashiq, Krishna N Sunil, Kumar J Prem, Lokesh Raj TD, Mokit Hariharan RS, Prasath M. Mohana, Raj S Dinesh, Silambarasan M, Sujay S, Tanwar Abhishek, Valthapa Ashwanth, Vignesh M

Tiruppur Tamizhans Squad

Players
BenchA Esakkimuthu, Achyuth CV, Anovankar V, Dev Kumar Akshay, Ganesh S, K Shantanu, Kishore Sai, M Bharath, M Mathivannan, M Vishal, Mohamed Ali S, Natarajan Thangarasu, Paul Pradosh Ranjan, Prasath S Mohan, R Silambarasan, Raheja Tushar, Rajendran Deepa Pranav Ragavendra, Sasidev Uthirasamy, Sathvik V P Amith, Wafar K

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet