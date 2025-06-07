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Nellai Royal Kings vs Ruby Trichy Warriors
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H2h
H2h Nellai Royal Kings vs Ruby Trichy Warriors T20 Tamil Nadu Premier League 11.08.2026
Aug 11, 2026
T20
NEL
10:00 AM
RTW
Upcoming
Match Details
Squads
H2H
Nellai Royal Kings vs Ruby Trichy Warriors
Jun 07, 2025
T20, Tamil Nadu Premier League
Nellai Royal Kings
162
Ruby Trichy Warriors
157