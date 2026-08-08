Squads Nellai Royal Kings vs Ruby Trichy Warriors T20 Tamil Nadu Premier League 11.08.2026

T20

NEL
NEL
RTW
RTW

Playing

NEL
NEL
RTW
RTW
First TeamSecond Team
Bala Yoghi Arun

no information yet

Dhas Antony

all rounder

Easwaran Rithik

wicket keeper

Guruswamy Ajitesh

no information yet

Harish NS

bowler

Karthik Arun

wicket keeper

Kousik J

all rounder

Kumar M Uday

no information yet

Kumar Risheek

no information yet

Rajkumar K

batsman

Kumar Santhosh

no information yet

Mukilesh U

batsman

Ramesh Kalimuthu

all rounder

Saran T

wicket keeper

Rocky B

all rounder

Shriraam G Sai

no information yet

Rohan J

batsman

Selvaganapathi S

no information yet

Suresh Kumar J

wicket keeper

SR Athish

no information yet

Suriya S Bhuvan

no information yet

Yadav R Sonu

all rounder

Bench

NEL
NEL
RTW
RTW

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet