Squads Nellai Royal Kings vs Ruby Trichy Warriors T20 Tamil Nadu Premier League 11.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bala Yoghi Arun
no information yet
Davidson V Athisayaraj
bowler
Cherian B Emmanuel
batsman
Dhas Antony
all rounder
Easwaran Rithik
wicket keeper
Ganesh Moorthi M
bowler
Guruswamy Ajitesh
no information yet
Jamal Jafar
batsman
Harish NS
bowler
K Easwaran
bowler
Karthik Arun
wicket keeper
Kousik J
all rounder
Khan Muhammed Adnan
batsman
Kumar P Saravan
bowler
Kumar M Uday
no information yet
Kumaran N Selva
bowler
Kumar Risheek
no information yet
Rajkumar K
batsman
Kumar Santhosh
no information yet
Rajkumar R
bowler
Mukilesh U
batsman
Ramesh Kalimuthu
all rounder
Rathi Sachin
bowler
Saran T
wicket keeper
Rocky B
all rounder
Shriraam G Sai
no information yet
Rohan J
batsman
Sundar S Shyam
batsman
Rohit Ramalingam
bowler
Sundar Washington
all rounder
Selvaganapathi S
no information yet
Suresh Kumar J
wicket keeper
SR Athish
no information yet
Suriya S Bhuvan
no information yet
V Yudheeshwaran
bowler
Yadav R Sonu
all rounder
Yadav Sanjay
batsman
Match has not started yet