H2h Ruby Trichy Warriors vs Tiruppur Tamizhans T20 Tamil Nadu Premier League 13.08.2026

T20

RTW
RTW
TIR
TIR
Ruby Trichy Warriors vs Tiruppur Tamizhans

T20, Tamil Nadu Premier League

RTWRuby Trichy Warriors

164

TIRTiruppur Tamizhans

165