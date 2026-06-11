H2h Bharat Rangers vs Nagpur Heroz T20 Vidarbha Pro T20 League 11.06.2026

T20

BHA
BHA

184

NAG
NAG

140

Bharat Rangers vs Nagpur Heroz

T20, Vidarbha Pro T20 League

BHABharat Rangers

180

NAGNagpur Heroz

178

T20, Vidarbha Pro T20 League

BHABharat Rangers

NAGNagpur Heroz