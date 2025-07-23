ICC T20 World Cup, Africa Qualifier, Women Cricket Live Score 2026

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ICC T20 World Cup, Africa Qualifier, Women Team List

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Zimbabwe

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Tanzania

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Namibia

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Nigeria

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Rwanda

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Uganda

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Kenya

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Sierra Leone