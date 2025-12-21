H2h Dubai Capitals vs Gulf Giants T20i International League T20 28.11.2026

T20i

DUB
DUB
GUL
GUL
Dubai Capitals vs Gulf Giants

T20i, International League T20

GULGulf Giants

DUBDubai Capitals

162

T20i, International League T20

DUBDubai Capitals

160

GULGulf Giants

161