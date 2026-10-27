Squads Dubai Capitals vs Gulf Giants T20i International League T20 28.11.2026

T20i

DUB
DUB
GUL
GUL

Playing

DUB
DUB
GUL
GUL
First TeamSecond Team
Ali Moeen

all rounder

Cox Jordan

wicket keeper

Bhavsar Meet

wicket keeper

Clark Jordan

all rounder

Farooq Muhammad

no information yet

Dawson Liam

all rounder

Jahangir Shayan

wicket keeper

Khan Farhan

all rounder

Mallikarjuna Ritesh

no information yet

Gurbaz Rahmanullah

wicket keeper

Khan Aayan

all rounder

Nabi Mohammad

all rounder

Khan Asif

batsman

Naib Gulbadin

all rounder

Moores Tom

wicket keeper

Neesham James

all rounder

Powell Rovman

all rounder

Salamkheil Waqar

no information yet

Razzaq Haider

all rounder

Ugarkar Rushil

all rounder

Bench

DUB
DUB
GUL
GUL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet