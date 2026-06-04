Match details Indonesia vs Kuwait T20i T20 ACC Premier Cup, Women 04.06.2026

T20i

IND
IND

61

KUW
KUW

60

Match Info

Match:T20 ACC Premier Cup, Women 2026
Date:Wednesday, June 03, 2026 - Saturday, June 13, 2026
Toss:no information yet
Time:Thursday, June 04, 2026 06:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Indonesia Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Kuwait Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet