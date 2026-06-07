Match details Oman vs Philippines T20i T20 ACC Premier Cup, Women 07.06.2026

T20i

OMA
OMA

141

PHI
PHI

97

Match Info

Match:T20 ACC Premier Cup, Women 2026
Date:Wednesday, June 03, 2026 - Saturday, June 13, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, June 07, 2026 06:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Oman Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Philippines Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet