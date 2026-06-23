T20 Asia Pacific Champions Trophy Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Jun 23, 2026
05:30 AM
Uzbekistan vs Indonesia
T20 Asia Pacific Champions Trophy
No info
Jun 23, 2026
10:30 AM
Thailand vs Singapore
T20 Asia Pacific Champions Trophy
No info
Jun 25, 2026
05:30 AM
Uzbekistan vs Thailand
T20 Asia Pacific Champions Trophy
No info
Jun 25, 2026
10:30 AM
Singapore vs Indonesia
T20 Asia Pacific Champions Trophy
No info
Jun 26, 2026
05:30 AM
Indonesia vs Uzbekistan
T20 Asia Pacific Champions Trophy
No info
Jun 26, 2026
10:30 AM
Singapore vs Thailand
T20 Asia Pacific Champions Trophy
No info