T20 Asia Pacific Champions Trophy Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Jun 23, 2026

05:30 AM

Uzbekistan vs Indonesia

T20 Asia Pacific Champions Trophy

No info

Jun 23, 2026

10:30 AM

Thailand vs Singapore

T20 Asia Pacific Champions Trophy

No info

Jun 25, 2026

05:30 AM

Uzbekistan vs Thailand

T20 Asia Pacific Champions Trophy

No info

Jun 25, 2026

10:30 AM

Singapore vs Indonesia

T20 Asia Pacific Champions Trophy

No info

Jun 26, 2026

05:30 AM

Indonesia vs Uzbekistan

T20 Asia Pacific Champions Trophy

No info

Jun 26, 2026

10:30 AM

Singapore vs Thailand

T20 Asia Pacific Champions Trophy

No info

T20 Asia Pacific Champions Trophy Team List

view all
image

Indonesia

image

Singapore

image

Thailand

image

Uzbekistan