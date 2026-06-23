T20 Asia Pacific Champions Trophy
Thailand vs Singapore
T20 Asia Pacific Champions Trophy
THA
99
SIN
187
Uzbekistan vs Thailand
T20 Asia Pacific Champions Trophy
UZB
37
THA
38
Singapore vs Thailand
T20 Asia Pacific Champions Trophy
SIN
76
THA
73
|Country:
|Thailand
|Country Code:
|THA
|Gender:
|Men
2024 Players
T20 SEA Games 2025
|Matches Played
|4
|Won
|0
|Drawn
|0
|Lost
|4
|No result
|0
T20 Asia Pacific Champions Trophy
THA
99
SIN
187
T20 Asia Pacific Champions Trophy
UZB
37
THA
38
T20 Asia Pacific Champions Trophy
SIN
76
THA
73