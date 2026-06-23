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T20 Asia Pacific Champions Trophy
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Thailand vs Singapore
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H2h
H2h Thailand vs Singapore T20i T20 Asia Pacific Champions Trophy 23.06.2026
Jun 23, 2026
T20i
10:30
AM
THA
99
SIN
187
Results
Match Details
H2H
Thailand vs Singapore
Dec 11, 2025
T20i, T20 SEA Games
Thailand
152
Singapore
156
May 02, 2025
T20i, T20 Malaysia Quadrangular Series
Singapore
Thailand
Apr 26, 2025
T20i, T20 Malaysia Quadrangular Series
Singapore
Thailand