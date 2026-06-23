H2h Thailand vs Singapore T20i T20 Asia Pacific Champions Trophy 23.06.2026

T20i

THA
THA

99

SIN
SIN

187

Thailand vs Singapore

T20i, T20 SEA Games

THAThailand

152

SINSingapore

156

T20i, T20 Malaysia Quadrangular Series

SINSingapore

THAThailand

T20i, T20 Malaysia Quadrangular Series

SINSingapore

THAThailand