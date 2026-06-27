Match details Czechia vs Serbia T20i T20 Central Europe Cup 27.06.2026
Match Info
|Match:
|T20 Central Europe Cup 2026
|Date:
|Friday, June 26, 2026 - Sunday, June 28, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Saturday, June 27, 2026 09:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Czechia Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
Serbia Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet