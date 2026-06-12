H2h Austria vs Norway T20i T20 Viking Cup 12.06.2026

T20i

AUS
AUS

72

NOR
NOR

150

Austria vs Norway

T20i, T20 Viking Cup

AUSAustria

NORNorway

T20i, T20 Viking Cup

AUSAustria

NORNorway

T20i, T20 Central Europe Cup

AUSAustria

NORNorway

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