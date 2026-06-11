H2h Sweden vs Norway T20i T20 Viking Cup 11.06.2026

T20i

SWE
SWE

138

NOR
NOR

137

Sweden vs Norway

T20i, T20 Norway Tri-Series

NORNorway

SWESweden

T20i, T20 Viking Cup

SWESweden

NORNorway

T20i, Nordic Cup

NORNorway

SWESweden