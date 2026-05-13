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T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
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Papua New Guinea vs Samoa
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H2h
H2h Papua New Guinea vs Samoa T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 13.05.2026
May 13, 2026
T20i
12:30
AM
PNG
115
SAM
112
Results
Match Details
Scorecard
Squads
H2H
Papua New Guinea vs Samoa
Oct 09, 2025
T20i, T20 World Cup, Asia-EAP Qualifier, Regional Final
Papua New Guinea
Samoa