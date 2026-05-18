Fiji vs Philippines
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
FIJ
136
PHI
141
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
FIJ
136
PHI
141
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
121
PNG
95
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
COO
75
SAM
79
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
PNG
207
VAN
60
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
FIJ
107
KOR
109
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
PHI
94
KOR
95
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
82
SAM
81
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
IND
101
VAN
102
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
90
COO
94
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
FIJ
116
PHI
117
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
IND
PNG
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
COO
VAN
69
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
FIJ
140
KOR
141
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
PNG
115
SAM
112
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
PHI
163
KOR
140
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
142
IND
101
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
SAM
132
VAN
129
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
PNG
204
COO
155
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
75
FIJ
74
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
SAM
166
PHI
70
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
KOR
61
PNG
197
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
123
VAN
93
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
IND
92
SAM
93
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
COO
49
KOR
47
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
FIJ
48
VAN
169
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
PHI
121
IND
132