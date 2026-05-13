Match details Papua New Guinea vs Samoa T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 13.05.2026

T20i

PNG
PNG

115

SAM
SAM

112

Match Info

Match:T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026
Date:Friday, May 08, 2026 - Monday, May 18, 2026
Toss:Samoa won the toss and opt to bat
Time:Wednesday, May 13, 2026 12:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Papua New Guinea Squad

PlayersBau Sese, Pala Ura Tony, Siaka Lega, Nou Patrick, Vala Asadollah, Ray Boio, Vare Hila George Vaieke, Oru Aue, Nao Alei, Morea Kabua, Kariko John
BenchAni Ryan, Charlie Michael, Frank Gaba

Samoa Squad

PlayersVisser Darius, Solia Sean, Mailata Benjamin, French Samuel, Sululoto Fereti, Cotter Sean, Jasmat Caleb, Tiai Saumani, Nash Solomon, Sola Samson, Tugaga Ili
BenchBurgess Daniel, Maiava Maletino Lane, Mead Noah

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet