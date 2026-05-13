Match details Papua New Guinea vs Samoa T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 13.05.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026
|Date:
|Friday, May 08, 2026 - Monday, May 18, 2026
|Toss:
|Samoa won the toss and opt to bat
|Time:
|Wednesday, May 13, 2026 12:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Papua New Guinea Squad
|Players
|Bau Sese, Pala Ura Tony, Siaka Lega, Nou Patrick, Vala Asadollah, Ray Boio, Vare Hila George Vaieke, Oru Aue, Nao Alei, Morea Kabua, Kariko John
|Bench
|Ani Ryan, Charlie Michael, Frank Gaba
Samoa Squad
|Players
|Visser Darius, Solia Sean, Mailata Benjamin, French Samuel, Sululoto Fereti, Cotter Sean, Jasmat Caleb, Tiai Saumani, Nash Solomon, Sola Samson, Tugaga Ili
|Bench
|Burgess Daniel, Maiava Maletino Lane, Mead Noah
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet