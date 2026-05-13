Squads Papua New Guinea vs Samoa T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 13.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bau Sese
batsman
Visser Darius
no information yet
Pala Ura Tony
wicket keeper
Solia Sean
all rounder
Siaka Lega
batsman
Mailata Benjamin
no information yet
Nou Patrick
bowler
French Samuel
no information yet
Vala Asadollah
all rounder
Sululoto Fereti
all rounder
Ray Boio
batsman
Cotter Sean
batsman
Vare Hila George Vaieke
wicket keeper
Jasmat Caleb
all rounder
Oru Aue
all rounder
Tiai Saumani
wicket keeper
Nao Alei
bowler
Nash Solomon
no information yet
Morea Kabua
bowler
Sola Samson
batsman
Kariko John
bowler
Tugaga Ili
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ani Ryan
all rounder
Burgess Daniel
all rounder
Charlie Michael
bowler
Maiava Maletino Lane
batsman
Frank Gaba
batsman
Mead Noah
no information yet