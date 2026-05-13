Squads Papua New Guinea vs Samoa T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 13.05.2026

T20i

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115

SAM
SAM

112

Playing

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SAM
SAM
First TeamSecond Team
Bau Sese

batsman

Visser Darius

no information yet

Pala Ura Tony

wicket keeper

Solia Sean

all rounder

Siaka Lega

batsman

Mailata Benjamin

no information yet

French Samuel

no information yet

Vala Asadollah

all rounder

Sululoto Fereti

all rounder

Ray Boio

batsman

Jasmat Caleb

all rounder

Oru Aue

all rounder

Tiai Saumani

wicket keeper

Nao Alei

bowler

Nash Solomon

no information yet

Bench

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SAM
SAM
First TeamSecond Team
Ani Ryan

all rounder

Burgess Daniel

all rounder

Frank Gaba

batsman

Mead Noah

no information yet