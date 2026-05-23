Match details 1A vs 1B T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 23.05.2026

T20i

1A
1A
1B
1B

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 2026
Date:Saturday, May 16, 2026 - Saturday, May 23, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, May 23, 2026 12:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

1A Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

1B Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet