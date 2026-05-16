Squads Guernsey vs Sweden T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 16.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Barker Lucas
batsman
Zuwak Imal
batsman
Butler Josh
batsman
Mundra Ajay
bowler
Nightingale Thomas William
all rounder
Ahmed Saeed
no information yet
Stokes Matthew
batsman
Chauhan Yatharth Singh
all rounder
Damarell Isaac
wicket keeper
Boshoff Wynand
wicket keeper
Nightingale Oliver
batsman
Dhabe Advait
bowler
Bradley Martin Dale
all rounder
Rahmani Samiullah
all rounder
Robinson Edward
no information yet
Baluch Naser
all rounder
Martel Adam
all rounder
Zahid Zabi
batsman
Ferbrache Ben
batsman
Nanjunda Swamy Shreyas
no information yet
Bichard Luke Thomas
bowler
Muzaffar Zain
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Bushell Alex
wicket keeper
Clapham Oliver
batsman
Damarell Zak
wicket keeper
Forshaw Charlie
all rounder