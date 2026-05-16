Squads Guernsey vs Sweden T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 16.05.2026

T20i

GUE
GUE

151

SWE
SWE

139

Playing

GUE
GUE
SWE
SWE
First TeamSecond Team
Zuwak Imal

batsman

Ahmed Saeed

no information yet

Damarell Isaac

wicket keeper

Boshoff Wynand

wicket keeper

Robinson Edward

no information yet

Baluch Naser

all rounder

Martel Adam

all rounder

Zahid Zabi

batsman

Nanjunda Swamy Shreyas

no information yet

Muzaffar Zain

all rounder

Bench

GUE
GUE
SWE
SWE
First TeamSecond Team
Bushell Alex

wicket keeper

Damarell Zak

wicket keeper

Forshaw Charlie

all rounder