T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

May 16, 2026

07:30 AM

Guernsey vs Sweden

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A

No info

May 16, 2026

07:30 AM

Cyprus vs France

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A

No info

May 16, 2026

12:00 PM

France vs Cyprus

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A

No info

May 16, 2026

12:30 PM

Jersey vs Switzerland

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A

No info

May 16, 2026

12:30 PM

Austria vs Malta

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A

No info

May 17, 2026

07:30 AM

Croatia vs France

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A

No info

May 17, 2026

07:30 AM

Malta vs Guernsey

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A

No info

May 17, 2026

12:30 PM

Cyprus vs Jersey

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A

No info

May 17, 2026

12:30 PM

Slovenia vs Austria

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A

No info

May 19, 2026

07:30 AM

Jersey vs France

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A

No info

May 19, 2026

07:30 AM

Sweden vs Slovenia

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A

No info

May 19, 2026

12:30 PM

Switzerland vs Croatia

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A

No info

May 19, 2026

12:30 PM

Guernsey vs Austria

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A

No info

May 20, 2026

07:30 AM

Slovenia vs Guernsey

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A

No info

May 20, 2026

07:30 AM

Cyprus vs Switzerland

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A

No info

May 20, 2026

12:00 PM

Switzerland vs Cyprus

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A

No info

May 20, 2026

12:30 PM

Croatia vs Jersey

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A

No info

May 20, 2026

12:30 PM

Sweden vs Malta

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A

No info

May 22, 2026

07:30 AM

France vs Switzerland

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A

No info

May 22, 2026

07:30 AM

Austria vs Sweden

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A

No info

May 22, 2026

12:30 PM

Cyprus vs Croatia

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A

No info

May 22, 2026

12:30 PM

Malta vs Slovenia

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A

No info

May 23, 2026

07:30 AM

Switzerland vs Malta

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A

No info

May 23, 2026

12:00 PM

1A vs 1B

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A

No info

May 23, 2026

12:00 PM

France vs Sweden

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A

No info

May 23, 2026

12:00 PM

Croatia vs Austria

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A

No info

May 23, 2026

12:30 PM

Guernsey vs Jersey

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A

No info

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A Team List

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Jersey

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Austria

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France

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Malta

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Croatia

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Guernsey

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Sweden

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Switzerland

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Cyprus

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Slovenia

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1A

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1B