T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 16, 2026
07:30 AM
Guernsey vs Sweden
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
No info
May 16, 2026
07:30 AM
Cyprus vs France
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
No info
May 16, 2026
12:00 PM
France vs Cyprus
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
No info
May 16, 2026
12:30 PM
Jersey vs Switzerland
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
No info
May 16, 2026
12:30 PM
Austria vs Malta
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
No info
May 17, 2026
07:30 AM
Croatia vs France
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
No info
May 17, 2026
07:30 AM
Malta vs Guernsey
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
No info
May 17, 2026
12:30 PM
Cyprus vs Jersey
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
No info
May 17, 2026
12:30 PM
Slovenia vs Austria
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
No info
May 19, 2026
07:30 AM
Jersey vs France
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
No info
May 19, 2026
07:30 AM
Sweden vs Slovenia
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
No info
May 19, 2026
12:30 PM
Switzerland vs Croatia
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
No info
May 19, 2026
12:30 PM
Guernsey vs Austria
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
No info
May 20, 2026
07:30 AM
Slovenia vs Guernsey
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
No info
May 20, 2026
07:30 AM
Cyprus vs Switzerland
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
No info
May 20, 2026
12:00 PM
Switzerland vs Cyprus
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
No info
May 20, 2026
12:30 PM
Croatia vs Jersey
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
No info
May 20, 2026
12:30 PM
Sweden vs Malta
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
No info
May 22, 2026
07:30 AM
France vs Switzerland
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
No info
May 22, 2026
07:30 AM
Austria vs Sweden
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
No info
May 22, 2026
12:30 PM
Cyprus vs Croatia
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
No info
May 22, 2026
12:30 PM
Malta vs Slovenia
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
No info
May 23, 2026
07:30 AM
Switzerland vs Malta
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
No info
May 23, 2026
12:00 PM
1A vs 1B
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
No info
May 23, 2026
12:00 PM
France vs Sweden
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
No info
May 23, 2026
12:00 PM
Croatia vs Austria
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
No info
May 23, 2026
12:30 PM
Guernsey vs Jersey
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
No info