Match details Sweden vs Malta T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 20.05.2026

T20i

SWE
SWE

181

MAL
MAL

182

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 2026
Date:Saturday, May 16, 2026 - Saturday, May 23, 2026
Toss:Malta won the toss and opt to bat
Time:Wednesday, May 20, 2026 12:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Sweden Squad

PlayersZuwak Imal, Mundra Ajay, Ahmed Saeed, Ahmad Awais, Chauhan Yatharth Singh, Boshoff Wynand, Rahmani Samiullah, Lakhani Darshan, Zahid Zabi, Dhabe Advait, Baluch Naser
BenchAhmad Zaid, Muzaffar Zain, Nanjunda Swamy Shreyas

Malta Squad

PlayersAli Mehboob, Qasim Muhammad, Pushparajan Priyan, Singh Jaspal, Zahra Flynn, Soman Ajin, Ameer Imran, Singh Jaswinder, Das Michael, Ajmal Muhammad, Patel Shrijay
BenchDianish Rockey, Khan Zeeshan, Sharjeel Salman

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet