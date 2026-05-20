Match details Sweden vs Malta T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 20.05.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 2026
|Date:
|Saturday, May 16, 2026 - Saturday, May 23, 2026
|Toss:
|Malta won the toss and opt to bat
|Time:
|Wednesday, May 20, 2026 12:30 PM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Sweden Squad
|Players
|Zuwak Imal, Mundra Ajay, Ahmed Saeed, Ahmad Awais, Chauhan Yatharth Singh, Boshoff Wynand, Rahmani Samiullah, Lakhani Darshan, Zahid Zabi, Dhabe Advait, Baluch Naser
|Bench
|Ahmad Zaid, Muzaffar Zain, Nanjunda Swamy Shreyas
Malta Squad
|Players
|Ali Mehboob, Qasim Muhammad, Pushparajan Priyan, Singh Jaspal, Zahra Flynn, Soman Ajin, Ameer Imran, Singh Jaswinder, Das Michael, Ajmal Muhammad, Patel Shrijay
|Bench
|Dianish Rockey, Khan Zeeshan, Sharjeel Salman
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet