Squads Sweden vs Malta T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 20.05.2026

T20i

SWE
SWE

181

MAL
MAL

182

Playing

SWE
SWE
MAL
MAL
First TeamSecond Team
Zuwak Imal

batsman

Ahmed Saeed

no information yet

Ahmad Awais

no information yet

Singh Jaspal

all rounder

Zahra Flynn

no information yet

Boshoff Wynand

wicket keeper

Soman Ajin

all rounder

Lakhani Darshan

all rounder

Singh Jaswinder

no information yet

Zahid Zabi

batsman

Ajmal Muhammad

all rounder

Baluch Naser

all rounder

Patel Shrijay

wicket keeper

Bench

SWE
SWE
MAL
MAL
First TeamSecond Team
Ahmad Zaid

no information yet

Dianish Rockey

wicket keeper

Muzaffar Zain

all rounder

Nanjunda Swamy Shreyas

no information yet

Sharjeel Salman

no information yet