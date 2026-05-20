Squads Sweden vs Malta T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 20.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Zuwak Imal
batsman
Ali Mehboob
bowler
Mundra Ajay
bowler
Qasim Muhammad
batsman
Ahmed Saeed
no information yet
Pushparajan Priyan
batsman
Ahmad Awais
no information yet
Singh Jaspal
all rounder
Chauhan Yatharth Singh
all rounder
Zahra Flynn
no information yet
Boshoff Wynand
wicket keeper
Soman Ajin
all rounder
Rahmani Samiullah
all rounder
Ameer Imran
batsman
Lakhani Darshan
all rounder
Singh Jaswinder
no information yet
Zahid Zabi
batsman
Das Michael
batsman
Dhabe Advait
bowler
Ajmal Muhammad
all rounder
Baluch Naser
all rounder
Patel Shrijay
wicket keeper
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmad Zaid
no information yet
Dianish Rockey
wicket keeper
Muzaffar Zain
all rounder
Khan Zeeshan
batsman
Nanjunda Swamy Shreyas
no information yet
Sharjeel Salman
no information yet