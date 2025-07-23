T20 World Cup Sub Regional Africa Qualifier C Cricket Live Score 2026

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T20 World Cup Sub Regional Africa Qualifier C Team List

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Nigeria

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Botswana

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Sierra Leone

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Eswatini

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Saint Helena

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Ivory Coast