Sierra Leone

Sierra Leone

Gender:Men

Players

2026 Players

Abass Gbla

Sierra leone

Abu Bakarr Kamara

Sierra leone

Alusine Turay

Sierra Leone

Chernoh Bah

Sierra leone

Eric Musa Turay

Sierra Leone

George Sesay

John Bangura

Sierra Leone

John Lassayo

Lansana Lamin

Sierra leone

Mohamed Turay

Sierra leone

Ramond Coker

Sierra leone

Samuel Conteh

Sierra leone

Solomon Williams

Sierra leone

Yegbeh Jalloh

Sierra leone

Statistics

T20 West Africa Trophy 2023

Matches Played9
Won1
Drawn0
Lost8
No result0

Sierra Leone Team Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

Another teams

Ghana

Ghana

Uttar Pradesh

Uttar Pradesh

Bousher Busters

Bousher Busters

Azaiba Xi

Azaiba Xi

Ruwi Rangers

Ruwi Rangers

Sri Lanka Legends

Sri Lanka Legends

Combined Campuses And Colleges

Combined Campuses And Colleges

England Legends

England Legends

Ghubrah Giants

Ghubrah Giants

Jharkhand

Jharkhand