Botswana

Botswana

Country:Botswana
Country Code:BWA
Gender:Men

Players

2026 Players

Ameer Saiyed

Botswana

Boemo Kgosiemang

Botswana

Boemo Khumalo

Botswana

Brandon Van Zyl

Botswana

Dhruv Maisuria

Botswana

Karabo Motlhanka

Botswana

Katlo Piet

Botswana

Mmoloki Mooketsi

Botswana

Monroux Kasselman

Botswana

Nabil Master

Botswana

Phemelo Silas

Botswana

Reginald Nehonde

Zimbabwe

Thatayaone Tshose

Botswana

Valentine Mbazo

Botswana

Statistics

T20 Africa Continent Cup 2024

Matches Played1
Won0
Drawn0
Lost1
No result0

Botswana Team Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

Another teams

3rd Place

3rd Place

Ashtapailu Sports

Ashtapailu Sports

Liyari Eagles

Liyari Eagles

Stars Cricket Club

Stars Cricket Club

Nok 99

Nok 99

2nd Place

2nd Place

Malir Dolphins

Malir Dolphins

1st Place

1st Place

North Hawks

North Hawks

Eswatini

Eswatini