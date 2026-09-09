Squads Bahrain vs Myanmar T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier A 08.10.2026

T20i

BAH
BAH
MYA
MYA

Playing

BAH
BAH
MYA
MYA

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

BAH
BAH
MYA
MYA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet